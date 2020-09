Begijnhofhuisjes in pacht geven, zes mensen moeten nu al verhuizen DDH

03 september 2020

18u04 0 Diest Diest is op zoek naar investeerders die de huizen in het Begijnhof willen pachten en restaureren. De stad heeft hier zelf geen middelen voor. Zes mensen moeten verhuizen omdat hun huisje niet meer voldoen aan de normen maar elke huurder krijgt het voorrecht om als eerste zijn of haar huis in erfpacht te nemen.

Vandaag zijn de huizen eigendom van het OCMW maar almaar meer woningen zijn dringend toe aan renovatie en dat kost de stad handen vol geld, te veel geld. “Globaal gezien voldoen de huizen niet meer aan de huidige verwachtingen en is er een inhaalbeweging nodig. Een structurele aanpak dringt zich op maar die kost is te groot voor de stad om dragen”, zegt schepen Bart Stals (DDS).

Het moderniseren van de woningen zou zo’n 8,6 miljoen euro kosten en dat is geld dat de stad niet meteen voor handen heeft, vandaar een andere aanpak. “Gemiddeld kost de renovatie van een woning zo’n 230.000 euro en er zijn er 90, dat is onmogelijk om dragen als stad. Vandaar dat we de privé-verhuur willen laten uitdoven en op zoek gaan naar investeerders die de huizen willen pachten voor een periode van 33 jaar die twee keer verlengd kan worden. Iedereen krijgt ook het voorrecht om zelf eerst zijn of haar woning als pacht over te nemen”, gaat Stals verder.

Daarom wordt de woning ook niet opnieuw verhuurd wanneer iemand komt te overlijden of een huis om een andere reden vrij komt te staan. “Vanzelfsprekend willen wij het Begijnhof behouden en daarom is het belangrijk om privé-investeerders te vinden die willen bijdragen”.

Stad investeert wel in openbare infrastructuur

De stad zal wel nog investeren in nieuwe wegen, goed voor 2,5 miljoen euro en op termijn wordt ook de kerk op het Begijnhof gerestaureerd. “Dat laatste is goed voor 2,1 miljoen euro maar staat gepland voor de volgende legislatuur”.

De stad hoopt door de combinatie van eigen middelen voor de openbare infrastructuur en privé-middelen voor de woningen het Begijnhof te kunnen opwaarderen en het zo te behouden voor de volgende generaties. “Op kort termijn zijn we genoodzaakt de huurovereenkomst met zes mensen op te zeggen. Voor de anderen voorzien we een uitdoofscenario tenzij er zich onvoorziene grote kosten voordien, dan nog kunnen we beslissen om ook voor hen de huurovereenkomst op te zeggen. Vanzelfsprekend worden zij begeleid door het woonloket om een nieuw onderkomen te vinden”, besluit Stals.