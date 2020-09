Diest

De gemeenteraad in Diest stond maandagavond in het teken van de hetze die weken geleden ontstond over het al dan niet investeren in de restauratie van de panden op het Begijnhof . De meerderheid zegt dat ze dit niet kunnen betalen, de oppositie vindt het schandalig. Alle oppositieleden kwamen dan ook naar de raad met een opgespeld zwart lintje, als teken van protest.