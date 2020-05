Beeld ‘Rouwende moeder’ op graf van

Kristien Bollen

08 mei 2020

16u16 0 Diest Paul Bonnyns kreeg vorige week de melding dat het graf van een oom en tante van hem gevandaliseerd was. Daders trokken de gedenksteen los van het graf. Een dag later kreeg Paul het bericht dat vandalen weer toegeslagen hadden. Of beter gezegd ‘dieven’: Het alom bekende beeld van de rouwende moeder op het graf van schilder War Macken bleek verdwenen. “Wie doet nu zoiets”, zucht Paul. “Het prachtige en herkenbare beeld dat je bij de eerste oogopslag zag als je het kerkhof binnen wandelde, is niet meer.”

Voor velen zal de naam War Macken misschien geen belletje doen rinkelen. Bij heel wat (oude) Diestenaars doet hij dat wel. War Macken werd geboren in 1883 en stierf op 3 maart 1970. In de 87 jaar van zijn leven was Macken een bijzonder creatieve kunstenaar. In feite was War, samen met zijn broer Jean, meubelmaker. Zijn eerste atelier was in de Visserstraat, maar daarna verkaste hij naar een erg groot pand in de Koning Albertstraat. Veel Diestenaren lieten hun meubels maken bij War Macken, en in zijn vrije tijd schilderde hij erop los. De kunstenaar speelde vooral met het licht. Hij schilderde bekende taferelen uit het centrum, maar ook de ruimere omgeving van Diest. Steeds met afwisselend licht. Het barokke interieur van de begijnhofkerk of de huisjes in vakwerk behoorden tot zijn favoriete onderwerpen, en ook de steegjes en binnenkoeren in die omgeving komen vaak terug in zijn schilderijen.

De dieven zouden meteen tegen de lamp lopen omdat het zo’n gekend beeld is. Het enige wat men ervoor kan krijgen is de waarde van het materiaal. Het zou een zeer trieste zaak zijn dat het beeld op zo’n brute manier voorgoed zou verdwijnen Paul Bonnyns

Wereldberoemd in Diest

Paul heeft War nog goed gekend. “Als je War op stap zag, sleurde hij bijna altijd zijn schildersezel en stoeltje mee. Honderden schilderijen van plekjes in Diest maakte hij. Van sommige plekjes zelfs tientallen versies. War was een gekend figuur in Diest, zeg maar wereldberoemd! Toch raakte hij daarbuiten niet zo gekend. Zijn zoon Mark Macke (1913-1977) trad in de kunstenaarsvoetsporen als beeldhouwer en maakte faam in binnen- en buitenland. Hij werd zelfs directeur van de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Het was ook Mark die het beeld ‘Rouwende Moeder’ ontwierp en maakte voor op het graf van zijn ouders”, vertelt Paul.

Paul wordt nog triester door de gedachte dat het beeld mogelijk voor goed is verdwenen. “Het beeld verkopen is zo goed als onmogelijk. De dieven zouden meteen tegen de lamp lopen omdat het zo’n gekend beeld is. Het enige wat men ervoor kan krijgen is de waarde van het materiaal. Het zou een zeer trieste zaak zijn dat het beeld op zo’n brute manier voorgoed zou verdwijnen” zucht Paul.

Wie iets iets gezien heeft of nuttige tips heeft kan hiervoor terecht bij de lokale politie.