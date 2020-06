Basisschool Voorzienigheid haalt helft van de kleuters per dag naar school DDH

02 juni 2020

15u07 0 Diest Ook de scholen van de KSD scholengemeenschap ontvingen dinsdag opnieuw hun kleuters. In de basisschool ‘Voorzienigheid’ was dat de helft van de in totaal 120 kinderen. Directeur Christine Vaneylen zag alleen maar lachende gezichten en maakt zich sterk dat alles super veilig verloopt.

“Het is puzzelen maar we slagen er telkens in om het plan rond te krijgen. Voor de kleuters werken we alternerend zodat ze allemaal wel eens op school zijn maar niet allemaal samen, daarvoor is de groep te groot”, vertelt Vaneylen.

Op de speelplaats werden drie zones gemaakt zodat de kleuters telkens in kleine groepjes samen spelen. “We hebben 120 kleuters en daarvan is de helft nu hier. Die zestig hebben we nog in twee groepen gedeeld, de ene helft eet ‘s middags terwijl de andere buiten speelt. Ze zijn ook verdeeld over vijf klasjes. Ik zou ze graag allemaal hier krijgen maar voorlopig lukt dat niet door de maatregelen die gelden. Eigenlijk ben ik er heel gerust in. We hebben echt alle mogelijke veiligheidsmaatregelen genomen”, gaat de directeur verder.

Contact gehouden

In tegenstelling tot op sommige andere plaatsen waren er hier ’s ochtends geen traantjes en volgens de directeur heeft dat een reden: “Ze namen allemaal flink afscheid van mama of papa aan de poort en gingen enthousiast mee met hun leraar naar hun klasje. De voorbije weken hebben we veel inspanningen geleverd om met iedereen contact te houden. Leraars hoorden of zagen minstens een keer per week elke leerling, kleuters inclusief, online en ik denk dat dat heel hard heeft geholpen”.

Vrijdag draaien ze in de basisschool proef met de leerlingen van de lagere school. “Ik hoop dat alles dan even vlot verloopt als nu. Uiteindelijk is het onze bedoeling om alle kinderen op school te krijgen”.



