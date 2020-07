Barantik: een uniek café, waar je ook het antiek kan kopen Dirk Desmet

22 juli 2020

16u06 0 Diest Jody (24) en Charlotte (19) Puttenaers (24) zijn broer en zus en lanceerden recent een uniek concept in Webbekom. In hun Barantik kan je gezellig iets gaan drinken, maar alles wat er staat kan je ook kopen en meenemen naar huis. De twee kregen de antiekmicrobe ingelepeld door hun grootvader Willy die antiquair was.

Bompa en bomma begonnen vijftig jaar geleden een meubelzaak maar, bij het overlijden van zijn vrouw, verhuurde Willy het pand en ging als antiquair aan de slag. “Jaren lang bezocht hij alle grote antiekmarkten en vooral ik ging dan vaak mee met hem. Ik was meteen geboeid en vond het heel leuk om met antiek bezig te zijn”, vertelt Jody.

Origineel concept

Het gebouw waarin hun grootvader destijds zijn meubelzaak had, werd jaren lang verhuurd aan een muziekcentrale maar die verhuisde recent en zo kwam het pand leeg te staan. “Mijn en zus en ik zagen er een ideale locatie in voor ons project en van het een kwam het andere. Drie weken geleden openden we er onze Barantik, zeg maar het perfecte huwelijk tussen een bar en een antiekzaak”.

Iedereen die hier binnenstapt vindt het een leuk concept en is lovend. We gaan niet zozeer voor zware antieke spullen maar eerder voor unieke stukken Zaakvoerder Jody Puttenaers

In de zaak kan je gewoon iets gaan drinken maar de zaak staat vol oude spullen en klanten kunnen alles mee naar huis nemen, tenminste als ze er de juiste prijs voor betalen. “Iedereen die hier binnenstapt vindt het een leuk concept en is lovend. We gaan niet zozeer voor zware antieke spullen maar eerder voor unieke stukken. We hebben hier van alles, bijvoorbeeld een 200-tal schilderijen, maar ook tafels, zetels en veel meer. Oorspronkelijk dachten we dat mensen vooral overdag zouden langskomen maar de voorbije weken hadden we meestal stamgasten tot het verplichte sluitingsuur, heel fijn dat mensen zo enthousiast zijn. We verplichten ook niemand om iets te drinken of iets te kopen. Laat alles maar ongedwongen verlopen”.

Zelf op jacht naar antieke spullen, tot in de buurlanden

Broer en zus zijn ook drie dagen per week gesloten (van maandag tot woensdag) maar dat is niet om op hun lauweren te rusten, wel integendeel. “Drie dagen per week gaan we actief op zoek naar nieuwe spullen voor in de zaak. We zoeken in eigen land maar evenzeer in Frankrijk, Nederland en Duitsland. Daar kruipt best veel tijd in maar het loont en is ook altijd spannend. Je weet namelijk nooit waarmee je naar huis zal komen, de ene keer is dat weinig en de andere keer heel veel. We willen het interieur in elk geval regelmatig kunnen vervangen zodat mensen altijd iets nieuws kunnen ontdekken. Intussen hebben we ook zelf al wat contactpersonen en een netwerk opgebouwd. Veel mensen komen ook zelf spullen aanbieden en het netwerk van antiquairs, dat bompa opbouwde, helpt natuurlijk ook”

Barantik vind je langs de Halensebaan 157 in Webbekom (Diest) en opent de deuren om 10 uur. Meer informatie vind je op de facebookpagina.

