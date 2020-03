B-boy uit Diest wil beste breakdancer van het land worden en hoopt België te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in 2024 Dirk Desmet

04 maart 2020

16u48 0 Diest Lars Cams uit Diest behoort tot de zestien beste B-Boys van ons land, in mensentaal breakdancers. Op 21 maart strijdt hij mee voor de Belgische titel in het circuit van Red Bull. “Indien ik win, mag ik naar de wereldfinale in Polen. De “Red Bull BC One World Final” is de grootste battle ter wereld. Vergelijk het met de X-Games in de VS”, glundert hij.

Lars is al lang “into breakdance” maar eigenlijk hoort hij dat zelf niet zo graag. “Wij spreken niet over breakdance maar over breaking en de dansers zijn B-boys en B-girls. Toen ik negen was, volgde ik een les maar ik vond het toen niet zo leuk. Een jaar later zag ik op tv B-Boy Sambo aan het werk in het programma ‘So you think you can dance” en ik besloot nog eens een les te volgen. Deze keer vond ik het wel heel leuk en sindsdien doe ik het almaar liever”.

Tien jaar later wordt Lars, zeg maar B-Boy XL, gecoacht door diezelfde Sambo en maakt hij deel uit van zijn crew. “Wij vormen samen de ‘Battle Droids’, dat is een groep dansers die samen trainen, maar we zijn veel meer. We zien mekaar bijna elke dag en doen veel zaken samen. Eigenlijk is het een soort familie en die van mij heeft wel heel veel goede dansers. Bij de meisjes won vorig jaar B-girl Camine die deel uitmaakt van onze crew het BK. Andere leden werden al twee keer wereldkampioen bij de -16-jarigen.”

Op naar de nummer 1 in ons land

Dat de danser thuishoort in de crew bewijzen zijn prestaties op de kwalificatierondes voor de zogenaamde “Red Bull BC 1 Battle”. “Dat is zo’n beetje het officieuze BK. Wanneer je je kan plaatsen binnen de beste zestien mag je deelnemen aan het Belgisch kampioenschap van het Red Bull circuit dat doorgaat op 21 maart. De winnaar mag dan naar het internationaal kampioenschap in Polen waar je je opnieuw moet plaatsen binnen de beste zestien van de wereld om te mogen deelnemen aan de wereldfinale”, gaat hij verder.

Een wedstrijd bestaat uit zogenaamde “one-on-onebattles” waarbij twee dansers het individueel tegen mekaar opnemen. “De muziek is een soort loop van beats en de twee dansers mogen twee keer hun kunsten tonen gedurende 30 à 40 seconden. Een jury beslist dan wie de beste danser is. Vorig jaar zat de zangeres van Rock Steady Crew, die in de jaren tachtig een hit in het genre hadden, in die jury”, gaat B-boy XL verder.

Geduchte concurrenten

De twintiger schat zijn kansen alvast reëel in en droomt ook van een ticket voor de Olympische Spelen in 2024, want dan staat “breaking” voor het eerst op de olympische kalender. “Ik maak best kans om het Belgisch kampioenschap te winnen en heb vooral twee geduchte concurrenten maar ik droom vooral van de Olympische Spelen. Ik ben alvast lid van het Vlaams olympisch team, maar daarom mag je nog niet naar de Spelen. Elk land mag maximum één afgevaardigde sturen bij de B-boys en 1 bij de B-girls. Ik zal mij eerst moeten bewijzen binnen de beste zestien van de wereld en daarom moet ik eerst het Belgische luik winnen. Wat er ook gebeurt, ik doe dit zo graag dat ik er niet meteen mee zal stoppen. Het leuke aan deze sport, ja het is ook echt een sport, is dat je nooit helemaal op voorhand weet wat het gaat worden. We kennen de muziek niet op voorhand en dus moet je een deel improviseren. Natuurlijk heb je wel een basis nodig maar er zijn veel minder regels dan bij andere hobby’s. Ik kan gewoon mijn ding doen”, besluit hij.

De eerste hindernis overwinnen, namelijk het Belgische luik van het kampioenschap winnen, probeert hij te voltooien op 21 maart in het KVS in Brussel.