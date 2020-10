AZ Diest heeft voorlopig weinig covid-19 patiënten: “Hopelijk blijft dat zo” DDH

09 oktober 2020

15u14 2 Diest In het AZ Diest blijft de tweede coronagolf voorlopig nog beperkt. Er liggen momenteel vier bevestigde COVID-19 patiënten en eentje wacht nog op het resultaat van de test.

Van de vier opgenomen mensen ligt er niemand op intensieve zorgen. De vier liggen verspreid over 2 afdelingen. “Daar liggen ook andere zieken maar vanzelfsprekend is er een strikte scheidingslijn en worden ze ver van mekaar gehouden zodat er geen besmettingsgevaar dreigt”, vertelt woordvoerster Anneleen Charlet.

Over het aantal voorziene bedden communiceert het ziekenhuis niet maar voorlopig wordt er niet gedacht aan een uitbreiding, evenmin is extra personeel nu al aan de orde. In het ziekenhuis monitoren ze de situatie voortdurend en kunnen ze snel inspelen op een eventuele stijging van het aantal gevallen. “We hebben veel geleerd uit de eerste golf en hebben ons deze keer kunnen voorbereiden. Al enkele dagen schommelt het aantal besmette patiënten rond de drie à vier, laat ons hopen dat het zo blijft. In vergelijking met de eerste golf heb ik het gevoel dat het nu beter meevalt. Toen steeg het aantal opgenomen zieken vrij snel en zaten we op de piek rond de dertig COVID-19 patiënten.”