AZ Diest evolueert naar een regionale zorgcampus op de Verversgracht DDH

23 februari 2020

18u13 0 Diest Het Algemeen Ziekenhuis van Diest is nu nog verspreid over 2 locaties maar evolueert in de toekomst naar een regionale zorgcampus aan de Verversgracht.

Het AZ zorgt momenteel voor 625 jobs en is daarmee een van de belangrijkste werkgevers in de regio. Dat het ziekenhuis belangrijk is bewijzen de cijfers; vorig jaar waren er meer dan 19.000 spoedopnames, 10.000 gewone opnames en 94.000 raadplegingen.

De campus wordt geïntegreerd in de landelijke omgeving van de Demer, het park “Cerkel” en “De Engelse tuin”. De nieuwe campus zou 4 tot 5 bouwlagen beslaan. Parkeren moet gebeuren in de ondergrondse parking en er wordt volop ingezet op het gebruik van fietsen om naar het ziekenhuis te komen, in zoverre dit voor de patiënten mogelijk is. Tenslotte moet 6% van de voorziene parkings geschikt zijn en bestemd zijn voor mensen met een beperking.

Meer over Demer

Verversgracht

AZ

Diest