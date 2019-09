Auto in gracht, bestuurder blijkt dronken Kristien Bollen

12 september 2019

Woensdagavond rond 19.30 uur week op de Tessenderloseweg in Diest een voertuig in een bocht van zijn rijstrook af en eindigde in de gracht langs de rijbaan. De bestuurder, een 45 jarige man uit Diest, legde een positieve alcoholtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.