Asbestkundige doet opnieuw controle in GBS Molenstede Vanessa Dekeyzer

19 september 2019

14u03 0 Diest De reinigingswerken op het schooldomein GBS Molenstede zijn voltooid. Momenteel volgt opnieuw een controle door de asbestkundige.

De gemeentelijke basisschool van Molenstede is sinds woensdag gesloten. Op een van de stalen tijdens de controles op het schooldomein werden sporen van witte asbest gevonden, meerbepaald op de buitenspeelplaats. De school werd intussen gereinigd. “De reinigingswerken werden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma in de zone die aangegeven werd volgens het rapport van de asbestdeskundige”, legt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). “Nu volgt opnieuw een controle door de asbestdeskundige. We wachten de resultaten hiervan af en informeren zo snel mogelijk over de stand van zaken. Om de openbare veiligheid te verzekeren, zal de school pas vrijgegeven worden wanneer er uitsluitsel is dat de omgeving veilig is.”