Arbeider (54) sterft bij renovatiewerken Kristien Bollen

05 juni 2019

In de Waterbosstraat in Diest is dinsdagnamiddag rond 16.30 uur bij renovatiewerken aan een woning een man om het leven gekomen. Het slachtoffer, een 54-jarige man uit Hasselt, was er aan het werk aan een woning toen het plots verkeerd liep. De arbeidsinspectie kwam ter plaatse om de exacte omstandigheden te onderzoeken.