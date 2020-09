Amper coronapatiënten in het Hageland DDH

17 september 2020

Diest In het Hageland zijn er voorlopig amper of geen coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen. In het AZ Diest staat de teller op nul, in Tienen tellen ze er eentje. Beide ziekenhuizen zijn klaar voor een nieuwe golf en hebben een aantal bedden gereserveerd voor eventuele nieuwe zieken.

In beide ziekenhuizen zijn ze zich bewust van het feit dat een nieuwe golf zich kan aandienen en daar zijn ze ook op voorbereid. “Wij staan klaar voor de opvang van mensen die besmet zijn en op basis van de eerste golf hebben we ons plan kunnen opmaken zodat we er nu klaar voor zijn. Ook de triagetent blijft staan”, zegt communicatieverantwoordelijke Anneleen Charlet van het AZ in Diest.

In beide ziekenhuizen kampen ze voorlopig niet met zieken onder het personeel en hebben ze voldoende ruimte beschikbaar om eventuele nieuwe zieken op te vangen. “We hebben altijd een aantal bedden beschikbaar en er is sowieso een zone in de gewone hospitalisatie die kan dienen als corona-afdeling”, zeggen ze in Tienen.