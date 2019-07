Alweer zomerfestival afgelast: Sunary Festival in Diest betaalt tickets terug Tijs Van Puyenbroeck

15 juli 2019

15u38 0

Alweer kan een zomerfestival niet doorgaan. Na Vestiville en TnxVille deelt vandaag het kleinschaligere Sunary Festival in Diest mee dat deze editie afgelast is. Het evenement met vooral dance-acts zou normaal plaatsvinden op 24 augustus in het centrum van Diest. De ‘magische reis’ die de organisatoren aankondigen op hun site zal er dus niet komen. Alle tickets worden wel terugbetaald, zo staat te lezen op hun Facebookpagina. Waarom het festival niet kan plaatsvinden is voorlopig niet duidelijk. Later meer.