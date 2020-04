Als ook de helikopter niet komt, vliegen we weer zelf

08 april 2020

15u37 0 Diest Diestenaar Yani Feyaerts (21) zorgt een tweede keer voor een drone-alternatief in Diest wanneer de drone of de helikopter van VTM en uw krant niet kan overvliegen. Hij maakte dan zelf maar een filmpje van alle initiatieven in de stad.

Toen de VTM/HLN drone niet naar de stad kwam, maakte Yani zelf een filmpje wanneer Marc Smets, samen met kunstenares Elleke Van Win en haar zoon, een groot hart op de markt schilderde. Vorig weekend daagde de VTM-helikopter niet op in Diest en dus ging Yani ook nu weer zelf aan de slag. “Marc belde mij al een dag voordien om te vragen of ik stand-by kon staan voor het geval de helikopter niet in Diest zou geraken en ik was meteen akkoord. Al die initiatieven verdienen toch aandacht he”, legt Yani uit. Zondag was hij dan ook druk in de weer om alle initiatieven in beeld te brengen en natuurlijk hield hij zijn social distancing. “We vroegen op voorhand aan iedereen om een foto te sturen en op basis van de leukste zaken maakten we een planning op. Ik ben een hele zondag op pad geweest om al die mooie initiatieven te filmen en met pijn in het hart kon ik ze niet allemaal afgaan”, gaat Yani verder.

De twintigjarige is alvast blij dat hij dit voor Diest kon doen: “Je kan al die mensen toch niet in de kou laten staan. Diestenaars deden zo hun best en kwamen niet in beeld. Daar wilde ik een mouw aan passen en al die mensen en hun boodschappen toch een forum geven”. Op de website “Diest Uw Stad” pronkt het resultaat intussen maar wij geven het u onderstaand ook graag mee.



