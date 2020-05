Almaar minder COVID-patiënten verblijven in de ziekenhuizen in onze regio.

Dirk Desmet Vanessa Dekeyzer

06 mei 2020

14u53 0 Diest In de ziekenhuizen van het Hageland zijn er almaar minder COVID-patiënten aanwezig en worden de andere consultaties langzaam heropgestart. In het AZ Diest verblijven nog vijf mensen op de corona-afdeling, in het RZ Tienen zijn dat er nog elf.

Van de vijf patiënten op de COVID-afdeling in het AZ Diest ligt er nog eentje op de intensieve dienst, maar die moet niet kunstmatig beademd worden. “Dinsdag mocht een man, na een verblijf van 42 dagen op de intensieve dienst, naar een niet COVID-afdeling”, klinkt het. “Hij werd tot twee keer toe negatief getest voor het coronavirus.”

In het AZ Diest hernamen dinsdag ook de andere consultaties. “De verschillende diensten bellen zelf alle mensen op die voor de coronacrisis een afspraak hadden gemaakt die door het virus werd uitgesteld. In functie van de hoogdringendheid wordt nu een nieuwe afsprakenkalender opgesteld. Iedereen die op consultatie komt, mag maximum tien minuten voor de afspraak naar de wachtkamer en moet een mondmasker dragen. Vanzelfsprekend blijven ook alle andere coronavoorzorgsmaatregelen van kracht zoals de social distancing regels.”

Gemerkte stoelen

Op de stoelen in de wachtkamers van het AZ Diest wordt aangeduid waar mensen mogen zitten en welke stoelen ze moeten vrij laten en voor de wachtkamers die dienen voor verschillende raadplegingen, wordt de planning in overleg met alle betrokkenen opgesteld zodat er ook daar niet te veel mensen op hetzelfde moment aanwezig zijn. Op de campus in de Hasseltsestraat is er tenslotte een kiosk waar je je kan aanmelden zodat persoonlijk contact tot een minimum wordt herleid.

Lege intensieve afdeling

In het RZ Tienen ziet men ook een positieve evolutie. “Het aantal opnames is gedaald tot elf patiënten en de laatste COVID-patiënten hebben onze afdeling intensieve verlaten”, zegt woordvoerder Merlijn Moonen. “We blijven uiteraard waakzaam: iedereen die het ziekenhuis binnenkomt voor een consultatie, wordt bevraagd op symptomen van corona en moet verplicht een mondmasker dragen. Patiënten die voor een geplande opname of ingreep komen, worden twee dagen op voorhand gescreend op COVID.”

De heropstart van de gewone consultaties verloopt vlot in het RZ Tienen. “Al houden we nog steeds een stuk minder raadplegingen dan gewoonlijk”, zegt Merlijn Moonen. “Dat doen we om volle wachtzalen te vermijden en zo te garanderen dat social distancing gerespecteerd kan worden.”