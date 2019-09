Aldi blijft gesloten na brand in technisch lokaal Vanessa Dekeyzer

16 september 2019

De Aldiwinkel aan de Leuvensesteenweg in Diest is de hele dag gesloten. Dat komt door een brand vanochtend in het technisch lokaal. Het personeel kon het vuur zelf doven nog voor de aankomst van de brandweer. Die laatste ventileerde meteen het hele gebouw, dat vol rook hing. De winkel kan maandag niet heropenen, omdat de elektriciteit onderbroken is. De winkels naast de Aldi zijn wel open.