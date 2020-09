Al 200 meldingen van dierenmishandelingen dit jaar in Diest en nog meer kritiek op pandenbeleid Begijnhof DDH

30 september 2020

18u24 4 Diest Dit jaar kwamen er bij de politie in Diest al 200 meldingen binnen van dierenverwaarlozing, mishandeling en andere wreedheden. Dat blijkt uit het antwoord van schepen Pascale Vanaudenhove ( Open Diest) na een interpellatie van raadslid Linda Wouters (Vlaams Belang) die op dezelfde raadszitting ook uithaalde in het debat rond het nieuwe pandjesbeleid voor de huisjes op het Begijnhof.

Wouters deed de interpellatie rond het dierenwelzijn omdat ze naar eigen zeggen meermaals werd aangesproken door mensen die haar vertelden dat er in weides waar dieren stonden onvoldoende afschutting voorzien was tegen de zon en dat sommige dieren geen rechtstreekse toegang hadden tot drinkwater.

“De bevoegde schepen kwam met concrete cijfers en daaruit blijkt de ernst van de situatie. Maar liefst 200 meldingen kwamen bij de politie binnen tussen januari en augustus, dat is behoorlijk veel. Blijkbaar is er ook een inspecteur die de zaken opvolgt”, zegt Wouters, die toch een beetje op haar honger blijft zitten na haar interpellatie. “Echt concrete acties kreeg ik niet te horen tenzij dan dat de inspecteur voor dierenwelzijn, een wijkagent die hier een opleiding voor volgde, de zaken zal opvolgen. Ik heb zelf paarden en andere dieren en hun lot gaat mij echt naar het hart. Ik vind dierenmishandeling even erg als kinderverwaarlozing en ik zal dit zeker opvolgen, de winter moet nog komen.”

Ook bedenkingen over pandenbeleid op Begijnhof

Daarnaast had Wouters ook haar bedenkingen bij het dossier rond de panden op het Begijnhof waar de meerderheid een uitdoofscenario voor ogen heeft en daarna een erfpachtsysteem in het leven wil roepen omdat ze zelf de restauratie niet kan financieren. “Wij vinden dat geen goed plan want die mensen zullen vroeg of laat hun huis moeten verlaten. Indien de controle op de woonveiligheid nu nog aangeeft dat de mensen mogen blijven wonen, wil dat nog niet zeggen dat ze uiteindelijk niet uit hun huis moeten. Waar moeten die mensen heen want ze betalen nu zo’n 290 euro per maand, daarvoor vind je elders geen andere woning.”

Dinsdag reageerde schepen Bart Stals al kort: “De wetgeving is de wetgeving en een spaarpot is er heel zeker niet. Wij volgen de wetgeving zoals dat van een bestuur verwacht wordt. Ik denk dat we rechtvaardig handelen in dit dossier en de veiligheid van de mensen is prioriteit voor dit bestuur.”