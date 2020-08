Agent gewond nadat bestuurster met rijverbod zijn arm tussen raampje knelt Kristien Bollen

13 augustus 2020

16u56 1 Diest Bij een politiecontrole in Paal van een 27-jarige bestuurster uit Zonhoven, raakte een agent met zijn arm tussen het raampje gekneld. De dame, die een rijverbod had, nam vervolgens de vlucht en verstopte zich in een tuin in Schaffen (Diest). De politie kon haar arresteren.

De feiten speelden zich woensdag rond 22 uur af. Een agent van de zone Beringen/Ham/Tessenderlo haalde samen met zijn collega een auto naar de kant op de Diestersesteenweg in Paal. De 27-jarige dame uit Zonhoven bleek geen verzekering te hebben en bovendien bleek dat ze een rijverbod had. Toen de agenten de vrouw vroegen om de motor stil te leggen en uit te stappen, weigerde ze. Enkele tevergeefse aanmaningen verder, stak de agent zijn arm door het raampje om de sleutels uit het contactslot te halen. De dame was echter niet van plan om zich zomaar te laten doen en sloot prompt haar raam waardoor de agent klem kwam te zitten. Vervolgens gaf de dame ook nog eens plankgas. Gelukkig voor de agent schoot zijn arm net op tijd los en werd hij niet meegesleurd.

Na een achtervolging speelden agenten de wagen helaas kwijt. Ze lieten het voertuig wel seinen. Rond 23.15 uur merkte men de wagen op langs een woning op de Diestsebaan in Schaffen. Helaas kon men de bestuurster niet meer aantreffen in de wagen. Ne enig speurwerk trof men de dame aan in een tuin waar ze zich verstopt had. Ze werd gearresteerd en het Limburgse parket werd op de hoogte gesteld. Ook kreeg ze alvast een pv voor weerspannigheid.