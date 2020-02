Afterwork-party strijkt neer bij Felix Alen, de pionier van alle tv-koks DDH

04 februari 2020

15u49 0 Diest Felix Alen, de pionier van alle tv-koks, ontvangt morgenavond in zijn “Hof te Rhode” de feestvierders van Flextime Afterwork. Dat zijn eigenlijk twee goede DJ-vrienden die twee jaar geleden besloten om feestjes te organiseren in Diest.

Initiatiefnemers Stéphane Renard en Frederik Biesmans vormen al tien jaar lang een DJ-koppel en dat mondde ook uit in een soort van eventbureau waarmee ze onder andere deze afterwork-feestjes organiseren. “Vroeger was er al een dergelijk initiatief in Diest maar dat bloedde een beetje dood. Wij wilden heel graag events organiseren, maar in het weekend zijn we heel druk met onze DJ-business. Vandaar dat we iets zochten om in de week op poten te zetten”, legt Stéphane uit.

Verjaardagseditie

De twee zijn alvast niet toe aan hun vuurdoop want dit is intussen al de veertiende editie. “Meestal houden we dergelijke feestjes in het centrum van Diest maar dit is een verjaardagseditie. We bestaan twee jaar en dan zoek je ook een gepaste locatie. Waar beter dan hier bij Felix, want in deze zaal trouwde zowat de helft van alle koppels in de regio”, lacht Frederik.

Het mag iets meer zijn

De twee mikken vooral op mensen tussen 20 en 50 jaar en leggen de lat graag hoger dan een doordeweekse fuif. “Ons publiek wil graag feesten maar wel met een beetje standing. Zonder neerbuigend te doen over fuiven willen we toch graag iets stijlvoller zijn en mikken we op een ander publiek. Felix is een topchef en daarom combineren we nu onze afterwork-party met een walking dinner. Op het menu staan allerlei specialiteiten van elk land. We hebben paëlla maar ook souvlaki en allerlei andere gerechten uit verschillende landen. Met een chef als Felix kan het niet fout lopen”, lacht Frederik, die niet wil tornen aan de formule van weleer. “De ingrediënten blijven onveranderd. Dansbare muziek, een leuk publiek en een beetje netwerken. We willen ook geen mega events organiseren met 1.000 mensen of meer. Dan is de sfeer niet meer dezelfde. We mikken liever op 4 à 500 mensen. We zijn ook redelijk stipt over het aanvangsuur en het afsluitmoment. Het feestje begint om 18 uur en stopt om middernacht. Op die manier kan je de dag erna nog goed gaan werken”, besluit Stéphane lachend.

Een ticket voor de party kost 10 euro, met eten erbij betaal je 34 euro. Meer informatie krijg je op hun facebook pagina: https://www.facebook.com/flextimeafterwork/