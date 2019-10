Afscheid van Marieke Vervoort met een lach en een traan Vanessa Dekeyzer

29 oktober 2019

16u18 0 Diest “Het was een bijzonder mooie viering, precies zoals zij het gewild had”. Met een lach en een traan namen 200 vrienden en familieleden, waaronder ook heel wat BV’s, afscheid van de ‘Beast from Diest’ in Hof te Rhode in Schaffen. Marieke Vervoort zag vorige week dinsdag na een jarenlange strijd tegen een zeldzame spierziekte geen andere uitweg dan euthanasie. “Marieke heeft de Diestenaren samengebracht, nu is het aan ons, dat beloof ik jou”, zei burgemeester Christophe De Graef in zijn afscheidsrede.

Guy Swinnen van The Scabs maakte graag tijd om zijn stadsgenote Marieke hulde te brengen. Hij deed dat door live het nummer ‘Time’ te brengen. “Tijd speelde voor Marieke een belangrijke rol, ze voerde als het ware voortdurend een strijd met de tijd. Eigenlijk is ‘Time’ oorspronkelijk een liefdeslied, maar het refrein paste perfect met de situatie waarin Marieke zich bevond. Ik moest ook denken aan de gekende zin van Neil Young, It’s better to burn out than to fade away. Die past toch perfect bij Marieke? Haar moed en doorzettingsvermogen waren opmerkelijk, wanneer je die kaarten gedeeld krijgt in het leven. Ik heb veel bewondering voor haar.”

Vriend Eddy Verloes uit Boutersem bracht een kader mee naar de viering met een foto die hijzelf genomen had van Marieke en haar hond Zenn. “Dat was in 2012, toen ze aan het trainen was voor de Paralympische Spelen van Londen, in de trainingszaal in Pellenberg. Ik moest van haar een leuke foto nemen. Ik ben toen op de grond gaan liggen om dit beeld te maken, maar ze was er blij mee.”

Naast Guy Swinnen was ook Stan Van Samang te gast om live een nummer te spelen voor Marieke. Een reactie wilde hij liever niet kwijt. “Dat is vandaag niet aan mij”, zei hij duidelijk geëmotioneerd. Hij bracht wat later op een prachtige manier ‘Een Ster’. Ook Mariekes lievelingslied ‘Rood’ van Marco Borsato klonk door de boxen. Rood was ook de kleur van Mariekes kist. “En als we samen snoepjes aten, haalde ze ook altijd de rode snoepjes uit de zak”, zegt vriend Bart Dusart uit Boutersem. “Ik vond dat niet zo erg, want dan mocht ik al de andere snoep opeten.”

En eten vond Marieke heel belangrijk. “Marieke was ons buurmeisje en jarenlang kwam ze wekelijks bij ons paëlla eten in de zaak”, zeggen Tim en Sonja van Casa Iberico in Diest. “Ze bracht dan altijd een bende vrienden mee en zo werd het elke keer een gezellige boel. Drie weken geleden heb ik haar nog aan de lijn gehad, maar toen ging het niet goed met haar. Ze had voortdurend pijn en zag geen uitweg meer. Afgelopen maandag kreeg ik dan de vraag of we nog de laatste paëlla wilden maken voor Marieke, maar helaas zaten we in het buitenland. Gelukkig konden we vandaag wel hier zijn om afscheid te nemen van deze prachtmadam.”

Ook Eddy en Martine Van Uytsel, de ouders van de vermoorde Annick uit Diest, kwamen afscheid nemen. “Heel Diest kende Marieke en wij dus ook. We hadden regelmatig contact met elkaar”, zegt Martine. “Ik herinner me nog het moment voor Marieke naar de Spelen in Londen vertrok. Ik zei haar toen dat ik onze dochter zou vragen om haar van bovenaf wat vooruit te duwen. ‘Niet te hard, hé’, zei ze toen, ‘of ik vlieg over de finish’.” Eddy en Martine waren eerder ook uitgenodigd op het afscheidsfeest van Marieke bij haar thuis. “Daar heeft ze me gezegd dat ik niet mocht wenen”, aldus Martine. “Haar afscheidsviering moest een feest zijn, met filmpjes en moppen.”

Mop

En die mop kwam van Tom Waes, die een videobericht insprak, want hij zit momenteel in Hong Kong. “Het was niet mijn idee, maar van Marieke, om hier de mop over de aap en de leeuwin te vertellen. Ze heeft er de meest vettige uitgekozen, maar zij heeft er heel hartelijk om gelachen toen ik ze haar vertelde.” En ook de mensen in de zaal konden er hartelijk om lachen.

De ouders van Marieke staken tijdens de viering aan kaars aan, want Marieke hield van kaarsen. De vlam werd tot achteraan in de zaal gedeeld, ook door Michel Van Den Brande van Kontrimo. “Ik heb Marieke leren kennen toen ze onlangs met de Lamborghini ging rijden. Toen heb ik haar aangeboden om een vlucht met de helikopter te maken, maar helaas liet haar gezondheid dat niet meer toe. Voor mij is Marieke een wereldwonder. Zij heeft mijn respect.”

Ook ex-atlete Svetlana Bolshakova sprak lovenswaardige woorden over Marieke. “Ze was en is een voorbeeld voor de sportwereld, iemand waar ik zeker naar opkijk. Hopelijk vindt ze hierboven de rust die ze verdient.” Ex-judoka Gella Vandecaveye noemde Marieke een icoon. “Ik zal me haar herinneren als een zeer intelligente vrouw. Ze was trouwens ook een goede judoka. Nipt haalde ze geen zwarte gordel en daar had ze spijt van, zei ze me eens. Ik heb daarop in Japan een zwarte gordel laten maken, met daarop haar naam geborduurd.”

“Marieke was voor mij een tweede Pippi Langkous. ‘Ik heb het nog niet gedaan, dus ik zal het wel kunnen’. Dat was ook Mariekes ingesteldheid”, zegt nationaal Groen-voorzitter Meyrem Almaci. “Wat tussen ons begon als een vlotte babbel draaide snel uit in echte vriendschap. Als ik in de buurt was van Diest, ging ik steevast bij haar op bezoek en dan was het altijd lachen en lawaai maken. Jammer genoeg kon ik niet naar haar afscheidsfeest, omdat het toen net congres was, maar ik ben wel blij dat ik nu afscheid heb kunnen nemen.”

“Deze geboren en getogen Diestenaar heeft geschiedenis geschreven”, aldus burgemeester Christophe De Graef. “Haar kracht staat in mijn en in ieders geheugen gegrift. Ze zal nooit vergeten worden.” De ouders van Marieke, Odette en Jos, spraken hun dankbaarheid uit voor zoveel mooie steunbetuigingen aan hun dochter. “Onze stad Diest is in rouw en toont dat. Dat heeft ons ontzettend ontroerd.”

En wie nog rouwt, is Mariekes hond Zenn. Zij kreeg tijdens de viering een momentje om afscheid te nemen aan de kist, waarna haar baasje onder luid applaus naar buiten werd gedragen. Zenneke werd gelukkig met veel knuffels opgevangen door familie en vrienden.