Afgerichte hond uit Kaggevinne vertegenwoordigt België op het WK: “Lara is gehoorzaam en leeft als een topsporter” Tom Van de Weyer

26 juni 2019

12u34 0 Diest De bordercollie Lara uit Kaggevinne mag dit weekend naar het wereldkampioenschap ‘FCI obedience’ in Tsjechië. “Bij ons leidt ze een leven als topatleet”, zeggen baasjes Jelte Van Camp (26) en Kelly Huygens (28) van het trainings- en revalidatiecentrum Canifit.

“Lara is nu zes jaar en staat op het hoogtepunt van haar mogelijkheden”, zegt Jelte, die haar ‘handler’ ofwel trainer is. “Ik kocht haar als puppy in een nest bij een gezin thuis. Toen ze vijf maanden oud was kwam haar talent boven. In de hondenschool mocht ze al gauw naar de klas voor gevorderden. Toen ze 2,5 jaar was nam ik haar voor het eerst mee naar een wedstrijd en stond ze meteen op het podium.”

In vrijwel iedere wedstrijd zit Lara bij de top drie. In oktober vorig jaar was ze tweede in de GP van België. In mei was ze eerste in de Belgian Winner, waaraan ook buitenlandse honden deelnamen. Momenteel is Lara vicekampioen van België.

Obedience, ofwel gehoorzaamheid is een discipline in de hondensport waarin een afgerichte hond een traject van opdrachten afwerkt. Hij moet de geur van het baasje kunnen onderscheiden en wordt ook getest op snelheid en hoe goed hij kan luisteren. “De jury beoordeelt heel streng, zelfs op de manier van apporteren. Lara zit in de hoogste categorie Van FCI obedience”, zegt Jelte.

Het WK van FCI (de Fédération Cynologique International) wordt volgende week gehouden in het Tsjechische Kladno. De beste 120 honden ter wereld doen mee. Lara is één van de vier Belgische honden. “Momenteel zetten we alles in op de voorbereiding van het WK. Elke dag wordt minstens een halfuur getraind, op techniek, conditie en explosiviteit”, zegt Kelly. “Deze week hebben we in Wallonië een generale repetitie gehouden. Ze bracht het er goed van af.”

Nochtans was Lara zes weken buiten strijd door een blessure die ze opliep tijdens een stage in Engeland. “Ze had twee verstuikte tenen en een schouderblessure. Ze moest veel rust nemen en kreeg massage en stretching om soepel te blijven”, zegt Kelly. “Bij de kinesist kreeg ze een laserbehandeling en ze volgde hydrotherapie op een onderwaterloopband. Bovendien krijgt ze een uitgelezen voeding. Die bestaat niet alleen uit hondenbrokken, maar ook uit shakes. Ze leeft zoals een atleet.”

“Zondag vertrekken we naar Tsjechië met onze persoonlijke coaches Jean-Luc Janssens en Nathalie Kieffer die deze sport al jaren kennen. Het WK loopt van 4 tot en met 7 juli. Op donderdag en vrijdag is het onze beurt. De twintig besten plaatsen zich voor de finale op zondag. Het zal niet gemakkelijk worden, want de toppers in deze discipline zijn regerend wereldkampioen Italië en de Scandinavische landen.”

“Dit is onze eerste deelname aan het WK. We hopen met Lara een mooi parcours af te ronden. Een plaats bij de vijf beste Belgische prestaties ooit is zeker mogelijk.”

