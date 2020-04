Adopteer eens een stuk groen in Diest DDH

29 april 2020

17u07 1 Diest Onder het moto “adopteer eens een stuk groen” lanceert de stad Diest een zoektocht naar adoptieouders voor “een groen plekje op het openbaar domein”.

Bedoeling is dat iedereen een boomspiegel, bloembak, plantvak, rotonde of ander groen plekje adopteert en op die manier bijdraagt tot een groener straatbeeld. “De laatste tijd krijgen wij opvallend meer vragen van inwoners die mee willen helpen bij het aanplanten en/of onderhouden van het openbaar groen. Vandaar dat ik de oproep lanceerde ‘denk mee over meer en beter groen in Diest’”, vertelt schepen Rick Brans. Naar eigen zeggen kwam ook de vraag naar meer groen in het stadscentrum tijdens de “Toekomstdag Diest 2030” sterk naar voor. “Precies daarom stellen we nu een vrijwilligersovereenkomst en een subsidiereglement op”.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken en te motiveren, laat de overeenkomst de bewoners vrij in hun plantenkeuze. In het afsprakenkader worden wel een aantal afspraken vastgelegd rond onderhoud en soorten beplanting. Per adres kan je éénmalig een subsidie van 25 euro aanvragen voor het beplanten van een stukje groen op het openbaar domein.

Meer informatie krijg je op de website.