ACV organiseert infovoormiddag over betaalbare gezondheidszorg Kristien Bollen

20 januari 2020

11u51 0 Diest De gezondheidszorg in België is prima, maar er zijn ook grote uitdagingen. Hoe houden we ons goede systeem betaalbaar? ACV regio Diest organiseert op 8 februari een panelgesprek over de betaalbaarheid van onze gezondheidszorg. Koen Vanschoubroeck geeft zijn kijk op de zaak. Hij is ACV Puls-militant bij Duracell en lid van de ACV-regioraad in Diest.

“We willen het 75-jarige jubileum van de sociale zekerheid vieren en mensen wijzen op het belang ervan. Geïnspireerd door het boek ‘Welke toekomst voor onze sociale zekerheid?’ (ACV Puls), willen we met onze regionale werking werk maken van het thema sociale zekerheid. En in Diest spitsen we ons toe op de gezondheidszorg”, zegt Koen Vanschoubroeck. “Onze gezondheidszorg is altijd van hoge kwaliteit geweest. Maar dat heeft zijn prijs. Daarom moeten we de uitgaven in het oog houden, maar ook zorgen voor genoeg inkomsten. Gezondheidszorg gaat over de gezondheid van mensen en over zorg dragen.”

Kiwi-model

“Als we de uitgaven willen in de hand houden, denk ik bijvoorbeeld aan het zogeheten Kiwi-model. Met dat model zouden we geneesmiddelen en medische apparatuur een stuk goedkoper kunnen aankopen. Als het gaat over de inkomsten, moeten we erop toezien dat onze gezondheidszorg en onze sociale zekerheid de waardering blijven krijgen die ze verdienen”, aldus Koen. “In de sociale zekerheid is elke Belg is betrokken partij. Het gaat ook over jouw portemonnee. Daarom wil ik iedereen van harte uitnodigen om te komen luisteren naar wat Ri De Ridder (Dokters van de Wereld en ex-Riziv), Sofie Merckx (PVDA en Geneeskunde voor het Volk), Koen Laenens (Essenscia) en Chris Serroyen (ACV-studiedienst) te vertellen hebben.”

De infovoormiddag betaalbare gezondheidszorg gaat door op zaterdag 8 februari 2020 om 9.30 uur in het Beverbeekhuis, Tulpenstraat 2 in Diest. Inschrijven bij bart.theys@acv-csc.be.