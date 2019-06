Acteur Herman Verbruggen staat weer aan de Kaai tijdens de eendjeskoers op 23 juni Tom Van de Weyer

Acteur Herman Verbruggen (Marcske van FC De kampioenen) komt weer naar Diest om live commentaar te geven bij de eendjeskoers op de Demer. De eendjeskoers wordt gehouden tijdens Supermercado op zondag 23 juni. De start is om 15 uur in de Demerstraat, de aankomst is aan de Kaai bij de paardentrap. Na de eerste editie in 2016 is Marcske verheugd dat er weer een eendjeskoers gehouden wordt.

De organisator Lions Club Diest meldt dat er intussen al 5.000 eendjes zijn verkocht, de winkels niet meegerekend. De gelukkige wiens eendje als eerste over de finish komt mag naar huis met een Volvo V40. De tweede prijs is een elektrische fiets. De opbrengt gaat naar vzw Martine Van Camp en de school voor buitengewoon onderwijs De Bremberg.