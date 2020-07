Academie houdt opendeurdagen in september DDH

07 juli 2020

13u28 0 Diest Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september 2020 organiseert de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord (HAMW) haar opendeurdagen. Tijdens de zogenaamde Super Academy krijgen kinderen van vijf tot negen jaar de kans om kennis te maken met het aanbod.

De open deur heeft als thema superhelden. “Iedereen kent Batman en Superman maar kennen jullie ook Megarieta of Pikatoetsie? Is jouw kind een kleine creatieveling, die graag bezig is met zingen, muziek maken of toneel spelen? Kom dan op 4 en 5 september kennis maken met de ‘creatieve helden’ van de HAMW. We tronen je zoon of dochter mee langs een artistieke heldentoer. Jullie ontdekken onze muziek- en woordafdeling, die voor de gelegenheid in een superheldenjasje zijn gestoken”, luidt het bij de Academie.

De activiteit is gratis maar je moet je wel vooraf inschrijven via de website van de Academie. Je kan je uitsluitend inschrijven voor je eigen gezin. De opendeurdagen vinden plaats van 9.50 uur tot 11.20 uur en de Academie vind je in de Grauwzustersstraat 10, 3290 Dies.

Meer informatie vind je op hun website of je kan bellen naar 013/32.69.29