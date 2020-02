AC/DC tributeband speelt zaterdag een thuismatch in nieuw rockcafé DDH/GMA

27 februari 2020

16u03 2 Diest “Back and in Black”, genoemd naar een album van de originele band, is een AC/DC tribute groep uit Diest. Dit weekend spelen ze voor het eerst een thuismatch want de groep treedt op in het nieuwe rockcafé “Hell” aan de Nijverheidslaan in Diest .

De band werd een jaar geleden opgericht met als drijvende kracht drummer Bart Vernelen uit Molenstede die al lang droomde van een eigen project. “Ik speel al lang bij AC/DC tributebands en ik ben zelf groot geworden met hun muziek. Ik wilde graag mijn eigen ding doen en wanneer ik gitarist Max Carton ontmoette kregen de plannen vaste vorm. Die man heeft alles in huis om een nieuwe Angus Young te worden, dat is de gitarist van de groep die bij alle concerten over het podium hinkelend huppelt”, lacht Bart.

Aarschottenaars Tibo Vos en Geert Mertens vullen de ritmesectie aan en met Jean-Christophe Marchal haalde de groep een zanger in huis die de karakteristieke zangstem van de AC/DC zanger benadert. “Ik zag de originele groep al vaak aan het werk en ben al fan sinds mijn kinderjaren. Ik sta zelfs op de foto met gitarist Angus Young en zanger Brian Johnson. Ze maken altijd tijd voor hun fans en voor een foto”, vult de zanger aan.

“Onze gitarist trekt ook een schooluniform aan maar dan wel een zwart exemplaar”

De bandleden zijn niet meteen generatiegenoten maar dat vinden ze geen probleem. “Onze groep bestaat uit twee twintigers, twee veertigers en één vijftiger. De gitaristen kunnen onze kinderen zijn maar dat is geen handicap want het maakt het net interessant en boeiend”, lachen de oudste bandleden.

Zaterdag treden ze dus voor het eerst op in hun thuishaven Diest in het nieuwe rockcafé “Hell” aan de Nijverheidslaan. Dat café is intussen enkele maanden open en richt zich op een publiek dat houdt van (hard)rock, metal en new wave. De uitbaters willen in de toekomst meer optredens organiseren van tributebands maar ook van covergroeps en bands met eigen werk.

Het publiek mag zich zaterdag alvast verwachten aan een 2 uur durende set met alle klassiekers van de Australische rockers. “En ja hoor onze gitarist draagt ook een schooluniform zoals de originele maar bij ons is dat dan wel een zwart exemplaar. We noemen tenslotte niet voor niets ‘Back in Black’ he. Mogen we dan ook vragen een zwart wit foto van ons te publiceren?”, besluiten de bandleden lachend.