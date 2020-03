Aantal restaurants stopt met afhaalformule. Schepen werkt aan hulpplatform voor lokale zelfstandigen Dirk Desmet

19 maart 2020

17u08 30 Diest Een aantal restaurants introduceerden de voorbije weken een afhaal- en afleverformule, maar sommigen zijn daar intussen alweer mee gestopt. Niet omdat ze het niet fijn vonden of omdat de formule niet aansloeg, maar eerder omdat ze merkten dat de coronacrisis voor almaar meer ongerustheid zorgt bij de klanten die langzaam afhaken. In Diest werkt schepen Maurits Vande Reyde met anderen aan een hulpplatform.

Croq & More is een van de zaken die de afhaalformule ‘on hold’ zet. De overschot die ze nog hadden staan, schonken ze aan de zorgkundigen en mensen uit de thuisverpleging. “Wij wilden hen een hart onder de riem steken en daarom gaven we hetgeen restte in onze take-away toog weg aan hen. Wij gooien niet graag iets weg en bovendien verdienen zij het. Hun dankberichtjes op onze sociale media doen echt wel goed”, legt Robbie Tielens uit.

Volgens Tielens is het een verstandige beslissing want, zo schrijft hij op de Facebookpagina, “het is tijd om te vertragen en voor ons gezin, geliefden en dierbaren te gaan. De voorbije dagen waren een rollercoaster van gevoelens, maar we werken nu thuis verder om na de coronacrisis sterker terug te komen. Onze gedachten zijn ook bij al onze collega’s die voor een onzekere tijd staan, maar ik hoop dat er nadien een groot samenhorigheidsgevoel kan ontstaan en dat we er allemaal samen opnieuw voor gaan”, besluit de zaakvoerder.

De Goeie Kost

Ook David Cornelissen van bistro “De Goeie Kost” introduceerde een week geleden een afhaalformule, maar is daar nu mee gestopt. “De formule werkte zeer goed maar eind van de week kregen we minder volk over de vloer. De reacties waren nochtans lovend maar ik merk dat mensen angst hebben om nog buiten te komen. Diest werkt momenteel hard aan oplossingen om handelaars te helpen in dit proces. Ik lees ook dat volgende week de moeilijkste week zou worden en ik hoop dan ook dat we binnenkort de formule opnieuw kunnen aanbieden. Veel langer dan twee weken stilzitten, kan ik toch niet”, vertelt de chef.

Zijn vrouw Kellen De Ceulaer treedt hem bij: “Mensen stonden ook te dicht op elkaar en bovendien betalen velen nog met cash geld. We zoeken nog naar veilige en toegankelijke betaaloplossingen voor iedereen zoals bijvoorbeeld Payconiq of voorafbetalingen. De bestellingen kunnen we dan klaar zetten voor hen onder het afdak”.

“Begrijpelijk”

Schepen van lokale economie Maurits Vande Reyde heeft alvast begrip voor de zaken die voorlopig stoppen met de afhaalformule. “Je moet je inderdaad afvragen of het nog veilig is voor jou en de klanten. De sociale druk zorgt er wellicht ook voor dat sommigen zich schuldig voelen wanneer zij open blijven terwijl anderen sluiten. Tel daar het belang van de familie bij en ik snap heel goed waarom ze die beslissing nemen. Dat wil niet zeggen dat ik niet evenveel begrip heb voor de zaken die open blijven natuurlijk”, reageert de schepen die samen met anderen werkt aan een soort platform om de afhaalzaken te helpen.

“De situatie zal minstens enkele weken aanhouden, restaurants kunnen altijd later nog take away doen. Wij willen alvast een platform creëren waar mensen een cadeaubon kunnen bestellen die ze dan later kunnen omruilen bij onze zelfstandigen. Op het platform kies je dan een winkel en kies je een bon met een bepaalde waarde. Later, wanneer de crisis voorbij is, kan je die bon dan inruilen maar die is dan iets minder waard dan het bedrag dat je ervoor betaalde. Op die manier steun je de lokale zelfstandige. Het is voorlopig maar een denkpiste. We werken eraan”, besluit Vande Reyde.