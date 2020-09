Aantal plaatsen al even uitverkocht, maar toch geen overrompeling in Halve Maan: “Hier kan zeker volk bij” DDH

15 september 2020

15u24 0 Diest Ondanks het warme weer was het aan en in het zwembad van provinciedomein De Halve Maan in Diest erg rustig. Er mochten coronagewijs 800 mensen binnen maar volgens de aanwezigen waren er zoveel mensen zeker niet aanwezig. Nochtans was het domein al enkele dagen uitverkocht. “Niet iedereen komt op hetzelfde moment”, luidt de uitleg.

Yvette Jacquemyn en Danielle Vandereycken uit Diest komen zowat elke dag zwemmen. Zij geloven niet dat het maximum aantal personen van 800 man aanwezig was in het zwembad. “Wij komen elke dag als we kunnen. Afgelopen week waren er amper vier mensen in het water, maandag was het drukker, vandaag is het weer rustig. Hoe het kan dat het aantal plaatsen al even uitverkocht is, vragen wij ons ook af.”

800 man per dag

Aan de ingang heeft het personeel daar alvast een goede uitleg voor. “Niet iedereen die reserveert komt natuurlijk op hetzelfde moment zwemmen. Wanneer iemand weggaat komt die plaats ook niet terug vrij. Er zijn dagen waar mensen die reserveerden pas om 16 uur komen zwemmen.”

In elk geval is het geheel goed georganiseerd en kan je aan het zwembad niet spreken van een risico. “Wij voelen ons hier heel veilig. We kleden ons wel niet om in de kleedkamers maar doen dat hier aan het zwembad, met een grote handdoek om ons heen”, lacht Yvette, die hier al komt sinds haar jeugd. “Toen ik klein was zaten we hier soms met 12.000 mensen, dan was het echt zoeken naar een plekje, hoor. Later werd de limiet van 6.000 mensen ingevoerd en nu dus 800. Ik voel mij hier super veilig en kom graag zwemmen.”

Brussel is minder veilig

Dat is ook de mening van de vele gezinnen die uit het Brusselse afzakken naar het domein. “Het is hier goed georganiseerd, en dat geldt ook buiten corona. Nu hangt er overal gel en er is echt niet te veel volk, iets wat ik wel fijn vind. We komen uit Brussel en daar zijn er best veel besmettingen. We doen ons best om in onze bubbel te blijven maar we voelen ons hier veiliger dan in de hoofdstad”, zegt Celine Iman.

Ook haar stadsgenoot Sarah Soufiane voelt zich veilig aan het zwembad en vindt dat ze het in Diest goed organiseerden. “Waarom zou ik in de stad blijven als ik hier kan komen? In Brussel is er heel veel volk, hier hebben we ruimte en is het veilig.”

Yvette en haar vriendin hopen alvast op nog meer zomerse dagen. “Op anderhalve maand kwam ik hier 40 keer, laat de zon maar verder schijnen, dan blijf ik komen.”