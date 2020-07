Aantal besmettingen stijgt tot boven de alarmdrempel: “We moeten ons aan de regels houden om ons ellende te besparen” DDH

27 juli 2020

17u26 5 Diest Het aantal besmettingen is de voorbije week in Diest gestegen boven de alarmdrempel van 20 op 100.000 mensen. In het AZ Diest liggen voorlopig geen bevestigde Covid-19 zieken maar één patiënt is vermoedelijk besmet en verblijft op de afdeling intensieve zorgen.

Volgens de recentste besmettingscijfers zouden er in Diest, de afgelopen week, 5 nieuwe mensen het virus hebben opgelopen. Met 23998 inwoners wil dat zeggen 21 op 100.000 en daarmee is de alarmdrempel overschreden. Burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) ziet geen reden tot paniek maar roept iedereen op om verstandig te reageren en ons met zijn allen te houden aan de nieuwe veiligheidsmaatregelen die maandag door de veiligheidsraad werden aangekondigd. “We staan duidelijk aan het begin van een tweede golf. Wanneer we ons nu aan de regels houden, kunnen we ons misschien veel ellende besparen binnen enkele weken. Het stadsbestuur, de eerstelijnshulp en de zorgverleners in het ziekenhuis zijn goed voorbereid om gepast te reageren indien dit nodig blijkt. Nogmaals, ons met zijn allen houden aan de algemene maatregelen is nu veel belangrijker”.

In de andere steden en gemeenten van het Hageland blijft het aantal nieuwe besmettingen voorlopig onder de alarmdrempel.