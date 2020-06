Aantal attracties mogen weer open in de Halve Maan DDH

05 juni 2020

15u22 0 Diest Een aantal attracties in de provinciale domeinen, zoals ‘De Halve Maan in Diest, mogen vanaf maandag 8 juni weer open. Dat heeft de provincie Vlaams-Brabant deze week beslist. De gebruikelijke veiligheidsmaatregelen dienen vanzelfsprekend nageleefd te worden. Ook een aantal horeca- en overnachtingsmogelijkheden kunnen weer open.

Eerder was De Halve Maan al open als wandelpark en op de speeltuinen mocht al geravot worden maar nu mag je er opnieuw mini-golfen en kunnen kinderen op de mini-cars. Een fiets huren kan voortaan ook weer. De horeca in het domein mag de deur openen en je kan vanaf maandag overnachten op het kampeerauto-terrein en in de trekkershutten. Het zwembad daarentegen blijft nog gesloten en een bootje huren zit nog niet in door de lage waterstand op de vijver.

Om de veiligheid van de bezoekers en het personeel te waarborgen, moeten de bezoekers een aantal veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Naast het respecteren van de afstand van 1,5 meter moeten ze bijvoorbeeld ook hun handen ontsmetten bij het betreden en verlaten van de attractie. Het materiaal zal, na elk gebruik, ontsmet worden. De toegang blijft gratis zolang de coronamaatregelen niet volledig worden opgeheven en het reguliere aanbod van de domeinen weer mogelijk is.