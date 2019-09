Aannemer en architect in gebreke gesteld door de stad in asbestincident Vanessa Dekeyzer

24 september 2019

17u37 0 Diest De stad Diest heeft de hoofdaannemer en de architect in gebreke gesteld in de asbestzaak in de school in Molenstede. Dat wist burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) te vertellen aan de gemeenteraad maandagavond.

De gemeentelijke basisschool van Molenstede bleef vorige week enkele dagen gesloten. Op een van de stalen tijdens de controles op het schooldomein, waar verbouwingswerken aan de gang waren, werden sporen van witte asbest gevonden, meer bepaald op de buitenspeelplaats. De school werd gereinigd waarna opnieuw controles werden uitgevoerd. Die gaven groen licht voor de heropening van de school.

“Volgens de informatie op het stadhuis moeten we een zeer opmerkzame ouder bedanken. Blijkbaar heeft iemand met kennis van zaken zijn bezorgdheid geuit. Hij heeft zelfs op eigen initiatief stalen genomen en laten onderzoeken. En het is op basis daarvan dat men in actie is geschoten”, wist Carina Jankowski, sp.a raadslid en voorzitter, te vertellen na inzage van het dossier. Burgemeester De Graef bevestigde dat het een ouder was die alarm had geslagen. “De melder vroeg expliciet zelf om geen gewag te maken van het feit dat de melding van hem kwam. Dat hebben we gerespecteerd.”

“Ik durf met mijn hand op het hart zeggen dat wij afgelopen week alle, maar dan ook alle, beslissingen hebben genomen om tot een oplossing te komen”, zei De Graef verder. “We zitten nog steeds met de vraag: waar is het fout gegaan? De fout is gebeurd bij de afbraak van een zeker dak, maar wij hebben geen antwoord op de vraag hoe het daar is kunnen fout lopen. We weten wel, dat hebben we zwart op wit, dat er een interpretatiefout gemaakt is door de onderaannemer, hoe het kunnen gebeuren is, dat is de vraag die we nu aan de architect stellen.”