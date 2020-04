Aanleg sport- en recreatiezone Oosterlindenveld van start: “goed nieuws voor verenigingen!” Geert Mertens

19 april 2020

12u50 0 Diest De infrastructuurwerken voor de aanleg van de sport- en recreatiezone Oosterlindenveld in Schaffen zitten op schema. “Dat is goed nieuws voor de verenigingen", luidt het. Het is de bedoeling dat, op termijn, onder meer voetbalclub Sparta Schaffen van de site kan gebruikmaken en er nieuwe infrastructuur optrekt. Ondanks de coronabeperkingen kunnen de werken, mits respecteren van de opgelegde maatregelen, plaatsvinden.

In Schaffen is al jaren nood aan een uitgebouwde sport- en recreatiezone. Het terrein tussen de Vroentestraat, Kleinbaan en Pater Daemsstraat kwam al langer in aanmerking maar, door onteigeningen, duurde het jaren voor er schot in de zaak kwam. “Het eerste inrichtingsplan dateert al van 2011", weet fractieleider Joeri Buttiens (DDS). “Het huidige plan is in 2016 tot stand gekomen. Op dit moment worden de bomen en planten op de site gerooid en wordt het terrein bouwrijp gemaakt.”

De site wordt genivelleerd en er komt drainage en riolering. Ook voorziet het stadsbestuur een voetweg tussen de school en de parking. Er komen in totaal 111 parkeerplaatsen in grasbetontegels te liggen. De aanleg van de toegangsweg gebeurt in asfalt. Er komt ook een fietsenstalling en er is aandacht voor groen. 54 bomen worden aangeplant.

Heel wat verenigingen zullen er hun thuisbasis krijgen, waaronder ruitervereniging Sint-Hubertusridders, de plaatselijke Chiro en de voetbalclub Sparta Schaffen. “Op dit moment speelt de jeugd van Sparta Schaffen op Hezerheide en de eerste ploeg aan de Warande in Diest”, gaat Joeri verder. “Het is de bedoeling dat de club er, nadat het terrein bouwrijp gemaakt is, een kantine bouwt en voetbalvelden aanlegt. De nieuwe accommodatie is nodig. De club telt meer dan honderd jeugdspelertjes.”

Ook de ruitervereniging zal er twee pistes aanleggen. In de toekomst biedt het terrein nog meer mogelijkheden. “Het terrein leent zich er ook toe om een klein speelpleintje te voorzien, petanquebanen en volkstuintjes”, voegt hij eraan toe. “Mogelijk kan er ook een Finse piste komen maar dat is nog toekomstmuziek. Dat is nog niet in het huidige plan opgenomen.”

De kostprijs van de infrastructuurwerken wordt geraamd op ongeveer een miljoen euro. “Deze nieuwe recreatiezone geeft groeipool Schaffen extra zuurstof”, luidt het. De voorbije jaren zijn er heel wat wijken bijgekomen. Hier wonen heel wat gezinnen met jonge kinderen.

Het stadsbestuur pompt om en bij het miljoen euro in de site. Wellicht kunnen de verenigingen na het bouwverlof starten met de bouw van hun accommodatie. In de loop van 2021 moet de sport- en recreatiezone in gebruik kunnen genomen worden.