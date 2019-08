88-Jarige komt in gracht terecht met wagen en raakt gewond Kristien Bollen

12 augustus 2019

In de Rothstraat in Diest verloor zaterdagnamiddag rond 14 uur een 88-jarige man uit Diest om onverklaarbare reden de controle over zijn voertuig en kwam in de gracht terecht. De bestuurder werd overgebracht naar het AZ in Diest voor de nodige verzorging.