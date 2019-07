85-Jarige onder invloed van alcohol speelt rijbewijs kwijt Kristien Bollen

22 juli 2019

Op Schoonaerde in Diest controleerde politie zondag in de vroege namiddag bestuurders op het gebruik van alcohol of drugs. 105 van hen bleken netjes Bob. Een 37-jarige man uit Diest had ietsje te diep in het glas gekeken en zijn rijbewijs werd voor zes uur ingehouden. Een 85-jarige man uit Beringen bleek onder invloed van alcohol, maar hij leek vooral omwille van fysieke beperkingen niet voldoende in staat om een voertuig te besturen. Na contact met het parket werd beslist om zijn rijbewijs voor 15 dagen in te trekken. De man moet donderdag op medische controle, om na te gaan of hij nog geschikt is om een wagen te besturen.