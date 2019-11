800 euro boete voor vouwmes in broekzak KAR

05 november 2019

Een 38-jarige man uit Tessenderlo heeft een geldboete van 800 euro gekregen omdat hij betrapt werd met een vouwmes in zijn broekzak vorig jaar in Lummen. G.G. daagde niet op zijn tijdens zijn proces en legde een voorstel tot minnelijke schikking van 100 euro van het parket naast zich neer. Hij moest zich eerder al verantwoorden voor drie inbraken vier jaar geleden in Diest, Halen en Herselt. De rechter veroordeelde hem bij verstek tot een geldboete van 800 euro.