76 bestuurders krijgen boete voor overdreven snelheid Kristien Bollen

07 september 2020

20u52 0

De politie Demerdal-DSZ voerde zondag een verkeersactie uit tussen 11 en 19 uur. Hierbij werd de snelheid gecontroleerd van 1497 bestuurders. Op de Beringerbaan te Diest werden 19 overtredingen vast gesteld . Een bestuurder reed er 108 km per uur in de zone 70. Op de Halensebaan te Diest werden 57 bestuurders geverbaliseerd. Een motorrijder die 88 km per uur reed in de zone 50 werd uit het verkeer worden gehaald. Voorts werden nog processen-verbaal opgesteld inzake een opgedreven bromfiets, vervallen keuringen en wegens het niet dragen van een veiligheidsgordel. Positief was dat geen enkele van de gecontroleerde bestuurders onder invloed van alcohol of drugs was.