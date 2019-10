72-Jarige onder invloed maakt brokken Kristien Bollen

15 oktober 2019

Op de Commissaris Neyskenslaan in Diest deed zich maandagnamiddag rond 15.30 uur een aanrijding voor . De bestuurster, een 72-jarige vrouw uit Beersel verloor de controle over haar voertuig en kwam in de middenberm terecht. Bij controle legde de bestuurster een positieve ademtest (alcohol) af. Haar rijbewijs werd voor de duur van 15 dagen ingetrokken.