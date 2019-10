7.260 euro aan boetes uitgeschreven bij controle vrachtwagens Kristien Bollen

10 oktober 2019

Op de Leuvensesteenweg in Diest hield politie Demerdal-DSZ woensdag een verkeerscontrole die specifiek gericht was op vrachtwagens. De controle gebeurde samen met inspecteurs van het Agentschap Wegen en Verkeer ( specialisten landingzekering en ADR)

Een vrachtwagen uit Litouwen was niet in orde met zijn vrachtbrief (CMR). Een ADR-signalisatiebord hing op de vrachtwagen terwijl hij geen ADR vervoerde en zijn lading was allesbehalve goed gezekerd. Dit resulteerde in een boete van 1.350 euro. Een ADR tankwagen uit Frankrijk had geen breekplaat op zijn overdrukventiel en kreeg een boete van 1.100 euro. Een vrachtwagen uit Roemenië was niet in orde met zijn ADR veiligheidsuitrusting; de bestuurder kreeg een boete van 660 euro. Een Belgische vrachtwagen was niet in orde met zijn ladingzekering en was overladen. Dit leverde een boete op van 1.150 euro. Een Belgische vrachtwagen was niet in orde met zijn ladingzekering, hij vervoerde houtpellets, zijn voertuig was niet geschikt om zoveel pakken niet gezekerd te vervoeren en hij was 2.400 kg overladen. Dit resulteerde in een boete van 3.000 euro. Een Belgische vrachtwagen was niet in orde met zijn ladingzekering maar kon mits een kleine aanpassing verder rijden. Hij kon na een mondelinge waarschuwing zijn traject verder zetten.

Negen andere chauffeurs bleken na controle in orde te zijn.