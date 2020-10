357 bestuurders geflitst tijdens marathon Kristien Bollen

08 oktober 2020

De politiezone Demerdal-DSZ nam deel aan de nationale flitsmarathon. Tussen 7 en 21 uur werd de snelheid gemeten van 1.736 bestuurders in Scherpenheuvel-Zichem en 1.274 in Diest. Er werden respectievelijk 225 en 132 overtredingen vast gesteld. Uitschieters waren 104 per uur in de zone 50 en 114 per uur in de zone 70.