26-Jarige zonder rijbewijs onder invloed van drank en drugs vlucht voor politie Kristien Bollen

18 juli 2019

16u35 0

Een bestuurder trok woensdagavond rond 20 uur de aandacht van een interventieploeg. De agenten reden het voertuig achterna, waarop de bestuurder aan hoge snelheid de vlucht nam. Even later trof politie het voertuig aan in Halen. De bestuurder, een 26-jarige man uit Halen, is geen houder van een rijbewijs. De man legde zowel een positieve alcoholtest als een positieve speekseltest (drugs) af. Na contact met het parket werd zijn voertuig voor onbepaalde tijd geïmmobiliseerd.