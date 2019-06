21-Jarige bromfietser zonder rijbewijs Kristien Bollen

12 juni 2019

Politie controleerde dinsdagnamiddag rond 16 uur in de Demerstraat in Diest een bromfietser. De 21-jarige man uit Diest bleek geen houder te zijn van een rijbewijs. De bromfiets werd in opdracht van het parket geïmmobiliseerd.