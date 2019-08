19-jarige met voorlopig rijbewijs rijdt onder invloed van drugs Kristien Bollen

12 augustus 2019

In de Statiestraat in Diest haalde de politie zaterdagavond rond 21.50 uur een bestuurder uit het verkeer. De 19-jarige man uit Diest had drugs gebruikt en legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. In het voertuig zaten 4 passagiers, niettegenstaande de bestuurder slechts een voorlopig rijbewijs kon voorleggen. Bovendien was het voertuig niet geldig gekeurd.