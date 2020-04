18 personen troepen samen voor woning Kristien Bollen

08 april 2020

11u20 0

In de Statiestraat in Diest trof een interventieploeg dinsdag rond 17.30 uur 18 personen aan voor een woning. Het betroffen 2 families, waarvan één in een ander deel van de stad woont. Ze kregen allen een pv wegens samenscholing.