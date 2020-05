18-jarige zonder rijbewijs en onder invloed vlucht voor politie die hem na wilde achtervolging kan klissen Kristien Bollen

17 mei 2020

De aandacht van een politieploeg met een anoniem voertuig werd zaterdag rond 16 uur getrokken door een wagen op de Ford Leopoldlaan te Diest. Nadat de bestuurder op de Citadelllaan, ter hoogte van de Leuvensepoort in Diest, gevolg gaf aan de opdracht om zijn voertuig aan de kant te zetten vertrok hij plots opnieuw aan hoge snelheid. De achtervolging werd ingezet en leidde door de Dongelstraat, tegen de rijrichting in, over de opengebroken weg richting Zichem tot in Testelt. Op de Dijk kon het voertuig geïntercepteerd worden nadat de ploeg bijstand kreeg van een tweede ploeg, een voertuig van de Douane en een ploeg van de PZ Aarschot. Aan het stuur zat een 18-jarige jongen uit Herstelt. Hij was niet in het bezit van een rijbewijs, dit werd bij een eerdere controle ingetrokken. Ook nu testte hij positief op het gebruik van drugs. Zijn passagier betrof een 20-jarige uit Diest. Het voertuig werd geïmmobiliseerd.