18-Jarige betrapt met ketamine Kristien Bollen

30 augustus 2019

16u07 0

Politie Demerdal-DSZ ontving donderdagavond rond 18 uur een melding van mogelijks drugsgebruik in de Verversgracht in Diest. De agenten troffen er een zestal jongeren aan. Eén van hen was in het bezit van een kleine hoeveelheid ketamine. Het betrof hier een 18-jarige jongen uit Bekkevoort. In zijn gezelschap waren nog twee 17-jarige jongens, één jongen van 16 jaar en een 14-jarig meisje uit Diest en één 18-jarige jongeman uit Hannuit.