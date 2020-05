16-jarige bromfietser zonder rijbewijs of verzekering test positief op drugs Kristien Bollen

25 mei 2020

12u54 2

Op de Parklaan in Diest controleerde de politie zondag rond 20.30 uur een bromfietser. De 16-jarige man uit Leuven legde een positieve speekseltest af en was niet in het bezit van een rijbewijs. Zijn bromfiets was niet ingeschreven noch verzekerd. De bromfiets werd in beslag genomen.