14-jarig fietsertje gewond bij aanrijding Kristien Bollen

24 september 2019

13u00 1

Maandagnamiddag kwam het rond 15 uur tot een aanrijding tussen een fietser en een wagen op de Omer Vanaudenhovelaan in Diest. Een fietser, een 14-jarig meisje uit Diest, stak de rijbaan over ter hoogte van Saspoort. Hierbij kwam het tot de aanrijding met een wagen die de rijbaan volgde in de richting Schaffen. De wagen werd bestuurd door een 41-jarige vrouw uit Diest. Het meisje werd overgebracht naar het algemeen ziekenhuis te Diest.