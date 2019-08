13 Landen op stage bij Taekwondoschool Keumgang Kristien Bollen

06 augustus 2019

Taekwondoschool Keumang organiseerde haar zesde internationale sparringstage in de sporthal van Averbode. Tijdens de laatste week van juli zakten een 130 tal atleten uit 13 verschillende Europese landen af naar België om zich met elkaar te meten, o.a. de jeugdteams van Duitsland, Hongarije, Griekenland, Denemarken, Verenigd Koninkrijk en Spanje. Ze ontmoeten elkaar om samen te trainen op hoog niveau, vriendschappen te sluiten en plezier te maken, kortom een perfect mix tussen training en fun.

“Op deze manier bieden we onze clubleden een internationale stage en geeft het hen de mogelijkheid om zich te meten aan buitenlandse atleten. Door deelname aan inter nationale wedstrijden merkten we dat er een nood was aan trainingsmomenten met andere nationaliteiten om zich te vergelijken op sparringvlak. Uit deze behoefte is onze internationale sparringseminar ontstaan, telkens tijdens de zomermaanden. Atleten kunnen perfect meten hoe ver ze staan richting internationale wedstrijden die in september opnieuw starten” klinkt het bij de club.