100 jaar vrouwenbeweging wordt in Diest gevierd met een fototentoonstelling en een boek DDH

29 september 2020

11u48 1 Diest KAV-FEMMA bestaat 100 jaar en ook in Diest vieren ze een eeuw vrouwenbeweging met een fototentoonstelling.

Onder de noemer “100 jaar KAV-FEMMA Diest, een eeuw lang vrouwelijkheid die mag gezien zijn” vertelt de tentoonstelling het verhaal van de vrouwenbeweging.

Bij de officiële opening van de expo stelt historicus Dr. Michel Van der Eycken meteen ook zijn nieuw boek voor waarin hij het verhaal van de vereniging vertelt. Het boek is op de tentoonstelling te koop en kost 7 euro.

De opening is voorzien op vrijdag 16 oktober 2020 om 20 uur in ‘Ons Tehuis’, in de Zoutstraat 11 in Diest en is dagelijks te bezoeken tot dinsdag 20 oktober en opnieuw van 22 oktober tot en met 25 oktober, telkens van 14 tot 18 uur. Vooraf reserveren is verplicht en doe je door een mail te sturen naar rita.smitt@hotmail.be of telefonisch op het nummer 0496/83.55.14