10 huizen in Diest worden gerenoveerd met dank aan de provincie

29 juni 2020

16u50 3 Diest De provincie Vlaams-Brabant gaat, samen met de stad, het OCMW en ‘Wonen aan de Demer’ tien huizen in het centrum van Diest renoveren. Het project krijgt de naam ‘Diest Renoveert!’ en de woningen die aangepakt worden zijn van ouderen en mensen met een laag inkomen. Bedoeling is vooral de veiligheid, kwaliteit en het energieverbruik van hun woningen te verbeteren.

Van de 46 potentiële dossiers werden er tien geselecteerd waarvan de eigenaars begeleiding en advies op maat krijgen over wat ze het best doen om hun huis veiliger, kwaliteitsvoller en energiezuiniger te maken. “Ze worden begeleid in het hele proces, van het opmaken van een renovatieplan, het zoeken naar aannemers, tot de opvolging van de werken en de betaling van de facturen. Ik denk dat dit voor die mensen belangrijk is want vaak zijn ze niet helemaal mee en lopen ze een beetje verloren”, zegt gedeputeerde van wonen Bart Nevens.

30.000 euro renteloze lening per huis

Voor het project stelt de provincie 300.000 euro subsidieretentie beschikbaar en dat voor het uitvoeren van noodzakelijke renovatiewerken bij eigenaars en bewoners, met voorrang aan 65-plussers. “Dat wil zeggen dat elke geselecteerde eigenaar 30.000 euro krijgt. De selectie maakten we op basis van de lokale informatie want de betrokken diensten ter plaatse kennen de situatie het best. De subsidieretentie moet pas worden terugbetaald bij verkoop, via erfenis of schenking van de woning. Het is dus een renteloze lening met uitgestelde terugbetaling. We streven naar een Vlaams-Brabant waar zoveel mogelijk mensen betaalbaar en duurzaam kunnen wonen. In de toekomst gaan we nog 100 projecten opstarten in 16 gemeenten maar dan met geld van het Noodkoopfonds, dat is geld van Vlaanderen, en daar moeten de mensen na 20 jaar wel beginnen terugbetalen”, gaat Nevens verder.

Geen druppel op een hete plaat

Schepen Monique De Dobbeleer (DDS) juicht het initiatief alvast toe. “Het is beslist geen druppel op een hete plaat. Er zitten ook eenoudergezinnen tussen met kinderen en je moet weten dat sommige mensen niet eens warm water hebben, dat is toch schrijnend anno 2020”.

Uit onderzoek blijkt ook dat de laatste 10 jaar de situatie van van ouderen, mensen met een laag inkomen en het onderste segment van de private markt niet verbetert. “Nochtans is hier de grootste winst aan energiebesparing te halen willen we de klimaatdoelstellingen bereiken. Het ontbreekt deze mensen aan de nodige financiële middelen om de noodzakelijke investeringen te pre-financieren. Hierdoor gaan de vele tegemoetkomingen aan hen voorbij. Veelal zijn ook administratieve kennis en technisch inzicht afwezig. Daarom werden eerder elders al dergelijke projecten opgestart en nu dus ook in Diest”, gaat Nevens verder.

Voor het project werden huizen gekozen in het centrum van Diest. “De binnenstad heeft een groot potentieel aan te renoveren woningen. De selectie van de kandidaten gebeurde in de eerste helft van dit jaar. Voor geïnteresseerden die niet geselecteerd werden, zal een alternatieve oplossing gezocht worden. Zij kunnen terecht bij het Woonloket in Diest”, zegt schepen van welzijn Monique De Dobbeleer.